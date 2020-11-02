Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

02.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:24
Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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