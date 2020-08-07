Ayvalık'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Ayvalık'ta denetim yapıldıAyvalık Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından...

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Ayvalık'ta denetim yapıldı

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, kahvehaneler, lokantalar, iletişim merkezleri, giyim alanlarında ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine başlattıkları kapsamlı denetimlerin gece saatlerinde de süreceğini vurgulayarak, "17 ayrı iş sektöründe bu denetimlerimiz sürdürülecek. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın ilgili daire amirleriyle beraber başlattıkları bu denetimler kararlılıkla ve son derece hassasiyetle devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Denetimlere Görgülüarslan'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükcıvgın, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen ile Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi de katıldı.

Kaynak: AA