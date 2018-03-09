Ayvacık'ta 7'den 70'e Herkes Kitap Başında

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Oku, Anla, Yaşa" projesi ile "Samsun İçin Okuma Vakti" etkinlikleri kapsamında, Ayvacık ilçesinde şehitler için dua, yürüyüş ve okuma etkinlikleri düzenlendi.

Ayvacık'ta binlerce kişinin katıldığı şehitleri anmak için yürüyüş, dua ve Sessiz Okuma etkinlikleri düzenlendi. Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da, okumanın ne derece önemli olduğunu vurgulamak adına tüm Ayvacık' ta evlerde ve iş yerlerinde televizyonlar, tabletler ve telefonlar kapatılarak, 7'den 70'e kadın erkek demeden bütün vatandaşlar, her gün akşam saatlerinde kitaplar ile baş başa kalıyor. Okumanın, geleceğe olan en büyük yatırım olduğunun ve okuyan bir şehir yolunda en büyük adımı oluşturma adına düzenlenen etkinliğe tüm Ayvacık halkı destek verdi. - SAMSUN