Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Kasım Süper Lig Beşiktaş - Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor arasında oynanıyor. Yukatel Beşiktaş - Giresunspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Beşiktaş - Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Beşiktaş - Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Beşiktaş - Giresunspor kaç kaç? Beşiktaş - Giresunspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Giresunspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı bitti mi? Beşiktaş - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 27 Kasım Beşiktaş - Giresunspor maçı hakkında bilgiler!
Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 4-0 Giresunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet