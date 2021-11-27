Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Kasım Süper Lig Beşiktaş - Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi? - Haberler
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Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Kasım Süper Lig Beşiktaş - Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

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Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Kasım Süper Lig Beşiktaş - Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor arasında oynanıyor. Yukatel Beşiktaş - Giresunspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Beşiktaş - Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Beşiktaş - Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Beşiktaş - Giresunspor kaç kaç? Beşiktaş - Giresunspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Giresunspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı bitti mi? Beşiktaş - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 27 Kasım Beşiktaş - Giresunspor maçı hakkında bilgiler!

Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

Aytemiz Beşiktaş - Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 4-0 Giresunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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