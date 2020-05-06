Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile BM Yemen Temsilcisi "barış ve Kovid-19"u görüştü

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith ile ülkedeki "barış süreci" ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith ile ülkedeki "barış süreci" ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.

GGK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, GGK Başkanlık heyeti üyesi ve Müzakere İşleri Birimi Başkanı Nasır el-Hubbeci ve konsey yöneticilerinden 4 kişinin, telekonferans aracılığıyla Griffith ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, GGK ve Griffith'in ofisi arasında devam eden uzlaşı ve ateşkes müzakereleri çerçevesinde yapılan görüşmede ülkedeki "barış süreci" ve Kovid-19'un ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

GGK'nın sözde özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile konsey arasında 6 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nın elinde bulunuyor.

Kaynak: AA