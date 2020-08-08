Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
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Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı -Kardeş, eski nişanlısının nişanını basarak 4 kişiyi vurdu -Ağabey ise ışıklarda kendisine yol vermedi diye ışıklarda duran aracı kurşunladı -Olayda ölen 2 kişi ve yaralanan 4 kişinin isimleri belirlendi Sakarya'nın Erenler...

08.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:43

Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

-Kardeş, eski nişanlısının nişanını basarak 4 kişiyi vurdu

-Ağabey ise ışıklarda kendisine yol vermedi diye ışıklarda duran aracı kurşunladı

-Olayda ölen 2 kişi ve yaralanan 4 kişinin isimleri belirlendi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı iki ayrı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Kardeş, eski nişanlısının nişanını basarak 4 kişiyi vurarak yaralarken, olayı duyan ve bölgeye giden ağabey ise kendisine ışıkta yol vermeyen aracı kurşunlayarak, 2 kişiyi öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki S.Ç., eski nişanlısı 24 yaşındaki Merve Nimet Ş.'nin nişan törenini bastı. Şüpheli S.Ç., tartıştığı eski nişanlısı Merve Nimet Ş. ile annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve Merve Nimet Ş.'nin yeni nişanlısı 26 yaşındaki Hüseyin D.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Daha sonrasında ise şüpheli S.Ç.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi M.Ç. olayı duyarak bölgeye gitmek istedi. M.Ç., iddiaya göre bu esnada ışıklarda duran ve kendisine yol vermediği için sinirlenerek 54 ADG 864 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Meydana gelen 2'nci silahlı saldırı olayında ise 26 yaşındaki araç sürücüsü Resul Ankıt olay yerinde hayatını kaybetti. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce, Davut Bilgin ise ağır yaralı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilgin'de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına alırken, olay sonrası kayıplara karışan kardeş S.Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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