Aydınlı ailenin baba yadigarı "Anadol" yolları aşındırmayı sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydınlı ailenin baba yadigarı "Anadol" yolları aşındırmayı sürdürüyor

27.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:17
Aydınlı ailenin baba yadigarı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Kızıltuğ ailesine ait 1977 model, "nar çiçeği" kırmızısı Anadol marka otomobil, ilçe yollarında boy göstermeye devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Kızıltuğ ailesine ait 1977 model, "nar çiçeği" kırmızısı Anadol marka otomobil, ilçe yollarında boy göstermeye devam ediyor.

Koç-Ford ortaklığında üretimine 19 Aralık 1966'da, satışına 28 Şubat 1967'de başlanan ve 1984'e kadar aile otomobili olarak üretilen Anadol, klasik otomobil sınıfında ilgi görüyor.

İncirliova ilçesinde bir kooperatifte memur olarak çalışan Hakan Kızıltuğ, 2015'te vefat eden babalarından kalan 251 bin kilometredeki otomobile gözü gibi bakıyor.

Hakan Kızıltuğ, AA muhabirine, soba satıcılığı yapan babasının, Esnaf Kefalet Kooperatifinden kredi kullanarak 1977'de aldığı otomobili yıllarca kullandığını söyledi.

Babasının ölümünden sonra aracın kendilerine kaldığını aktaran Kızıltuğ, "Boyası orijinal. Bazı yerlerde aracın boyaları atmış durumda o yüzden orijinalliği kaybolmasın diye boya yaptırmadık. 3 kardeşiz bir de o var ailemizde. Babam, evladı gibi onu da büyüttü. Biz de aynı özveriyle bakabilecek miyiz? Göreceğiz." dedi.

Aracı ailecek çok sevdiklerini ve asla satmayı düşünmediklerini dile getiren Kızıltuğ, "Bir kızım var. Kızıma nasıl bakıyorsam, bu araca da aynı özenle bakıyorum. Milyon dolarlar verseler yine de onu satmam. Bizim için manevi değeri çok yüksek. O bizi terk edene kadar biz onu terk etmeyiz. Üç kardeş olarak hepimizin başka otomobilleri var ama Anadol, hatırası sebebiyle bizim için hep ayrıcalıklı olacak." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de araba kullanmayı bu araçla öğrendiğini anlatan Kızıltuğ, şöyle konuştu:

"Çok güzel günlerimiz oldu. Akrabalarımızın düğünlerinde, sünnetlerinde, konvoylarında her zaman bu araç yer almıştır. İlçemizde de tanınmış bir araçtır. Yeri geldiğinde vatandaş beni tanımaz ama aracı tanır. Konfor ve viteslerin geçişi anlamında insana keyif veriyor. Gözünü sanayiye dikmiş bir araç değildir. Bakımları yerinde olduktan sonra hem kullanımı rahat hem de kullananı üzmez, ağır bakım masrafları yoktur."

Zaman zaman "fiberglas" yapısı nedeniyle aracı hayvanların yemeye teşebbüs edip etmediğinin kendisine sorulduğunu belirten Kızıltuğ, bugüne kadar böyle bir şey başına gelmediğini ifade etti.

Hakan Kızıltuğ, ailecek Anadol'dan memnun olduklarını, yeni çıkacak yerli otomobili de almayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Lady Gaga Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Mustafa Er Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydınlı ailenin baba yadigarı "Anadol" yolları aşındırmayı sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 11:18:32. #1.16#
title