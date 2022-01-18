Aydın'da uyuşturucu operasyonu 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipler, Efeler İlçesi Kocagür mahallesi sınırları içerisinde uyuşturucu operasyonu yaptı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipler, Efeler İlçesi Kocagür mahallesi sınırları içerisinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişilerin Efeler'de temizlik işçisi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Kocagür mahallesi yakınlarında bir yerde uyuşturucu madde kullanıldığı yolunda ihbar alan polis ekipleri, bölgeye baskın düzenledi. Yapılan baskında C.Ç., U.Y. isimli iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada; konuyla ilgili emniyetten kendilerine ulaşan herhangi bir resmi bilgi olmadığını, bu yönde bir belge gelmesi halinde gereğinin yapılacağı belirtildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Operasyonu, Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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