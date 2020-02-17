Aydın'da minibüs, otomobile çarptı: 3 yaralı

17.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:41

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Şehit Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Suriye uyruklu Semir Maho'nun kullandığı 35 AKF 240 plakalı minibüs, kavşakta iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak, Ramazan Yantaz idaresindeki SG 150 354 İsviçre plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs önce yol kenarındaki duvara ardından da refüje çarpıp, durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Semir Maho, yanındaki Abdi Rabbah Shehadah ve otomobil sürücüsü Ramazan Yantaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA