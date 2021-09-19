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Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören ile kutlandı.

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören ile kutlandı.

Törenler kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtına Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Güneydoğu terör gazisi Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler, "19 Eylül 2002 yılından itibaren ülkemizde bu gün Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün Kurtuluş Savaşı'nda kendini feda edenlerin günüdür. Bu gün Kore'de insanlık onuru için mücadele etmiş kahramanlarımızın günüdür. Bugün Kıbrıs'ta soydaşlarımızı huzurunu ve mutluluğunu barışı sağlamak için orada mücadele etmiş kahramanlarımızın günüdür. Bu gün iç güvenlik harekatında Suriye'de, Irak'ta devletimizin bekası için mücadele etmiş kahramanların günüdür. Bu gün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında gövdesini siper etmiş kahramanlarımızın günüdür. Gaziler günü vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna kendini feda cetmiş bütün gazilerimize kutlu olsun. Bizi bugün onurlandıran herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Garnizon Komutanı, Garnizon Komutanı Asal Bölge Başkanı Personel Kıdemli Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, sivil ve askeri erkan katıldı. - AYDIN

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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