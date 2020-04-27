Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti
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Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'da son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 83'e yükseldi.

27.04.2020 05:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 05:32
Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'da son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 83'e yükseldi.

Avustralya'da yeni vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşanırken, hafta sonu Tazmanya ve Victoria eyaletlerinde yaşanan can kayıplarıyla birlikte Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış devam etti.

Son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 83'e yükselirken, ülke genelindeki yeni vaka sayısının yalnızca 10 olduğu açıklandı.

Öte yandan resmi verilere göre ülke genelinde yaklaşık 510 bin kişiye yapılan testler sonucunda, virüs bulaştığı belirlenen 6 bin 713 kişiden, 5 bin 558'inin iyileştiği kaydedildi.

Queensland ve Batı Avustralya eyaletleri yasakları hafifletecek

Avustralya genelindeki yeni vaka sayısında görülen düşüş ve iyileşenlerin sayısındaki artışın, Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin başarısını gösterdiğini belirten Queensland ve Batı Avustralya eyaletleri, yürürlükteki yasakları hafifleteceklerini açıkladılar.

Yeni kurallara göre, her iki eyalette de piknik yapmak, parklara gitmek, balık tutmak, tekne gezisi ve alışverişe çıkmak serbest bırakılıyor.

Yeni Zelanda'da ölü sayısı 19'a yükseldi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19 nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 90 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son 24 saatte yapılan testlerde 5 kişinin daha virüse yakalandığını belirten Dr. Bloomfield, ülkedeki toplam vaka sayısının 1469'a ulaştığını ve bunlardan 1180'inin iyileştiğini açıkladı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm 19'a yükselmiş oldu.

OHAL ve sınırlı sokağa çıkma yasağı sona eriyor

Kovid-19'a karşı verilen mücadelede yayılmanın kontrol altına alındığına karar veren hükümet, 25 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağını, bu gece yarısından itibaren sonlandıracak.

Ülke genelinde dördüncü seviyede uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine, çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu üçüncü kategori devreye girecek.

Kaynak: AA

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