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Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı

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Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı

Avrupa otomobil pazarı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 düşüş yaşandı.

Avrupa otomobil pazarı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 düşüş yaşandı.

AB (26), UK ( Birleşik Krallık ) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Ağustos ayında yüzde 18,1 düşüş yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ağustos ayı Avrupa otomobil Pazar değerlendirmesi raporunu paylaştı. Buna göre, otomobil pazarı 2021 Ağustos ayında 2020 Ağustos ayına göre yüzde 18,1 azaldı ve toplam 724 bin 710 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Ağustos ayında ise Avrupa otomobil pazarı 884 bin 525 adetti.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 12,7 ARTTI

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Ağustos döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 12,7 artış gösterdi ve toplam 8 milyon 188 bin 886 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 7 milyon 267 bin 846 adetti.

2021 Ağustos ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış ve 391 bin 392 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI ÜLKELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;

2021 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 35,8 ile Portekiz, yüzde 30,2 ile Litvanya ve yüzde 28,9 ile İspanya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 52,1 ile Norveç, yüzde 44,6 ile Romanya ve yüzde 33,9 ile İzlanda oldu.

Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 3,5 ile Belçika ve yüzde 3,4 ile Hollanda oldu. Ocak-Ağustos döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 41,9 ile Yunanistan, yüzde 38,9 ile Norveç ve yüzde 36,9 ile İzlanda oldu.

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Haber: Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı - Haberler
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