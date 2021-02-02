Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

02.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:38
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,90 artışla 404,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,24 değer kazancıyla 13.792 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artışla 6.505 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 yükselişle 5.540 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 7.860 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,12 artarak 22.69 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,15 artışla 1,2078 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerin görece hafiflediğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve alınan tedbirlere karşın aşı tedarikinde yaşanan pozitif gelişmelerinin de pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

ABD'deki teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ocak ayı ISM New York endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Avro Bölgesi ekonomisinin, 2020 yılının 4. çeyreğinde yıllık yüzde 4,3 daraldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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