Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı

25.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:39
Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 artışla 409,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 13.894 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüle 5.548 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.003 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artarak 22.152 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,2175 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ülke bazında sıkı tedbirlerin hayata geçirilmesine ya da uzatılmasına neden olduğunu, protesto gösterilerinin de gündemin odağına yerleştiğini belirtti.

Küresel piyasalarda salgınla mücadele kapsamında ekonomik destek paketlerine ilişkin beklentilerin artmasının yatırımcıların kararlarını pozitif etkilediğini söyleyen analistler, bugün Almanya'da ocak ayı Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de aralık ayı Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi ve ocak ayı Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Oğuzhan Koç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:41:46. #1.16#
title