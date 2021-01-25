Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 artışla 409,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 13.894 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüle 5.548 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.003 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artarak 22.152 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,2175 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ülke bazında sıkı tedbirlerin hayata geçirilmesine ya da uzatılmasına neden olduğunu, protesto gösterilerinin de gündemin odağına yerleştiğini belirtti.

Küresel piyasalarda salgınla mücadele kapsamında ekonomik destek paketlerine ilişkin beklentilerin artmasının yatırımcıların kararlarını pozitif etkilediğini söyleyen analistler, bugün Almanya'da ocak ayı Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de aralık ayı Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi ve ocak ayı Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk