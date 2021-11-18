Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 değer kaybederek 487,7 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 azalarak 7.255,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 düşerek 16.221,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybıyla 7.141,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 27.661,82 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,42 artışla 1,137 seviyesinde işlem gördü.

Enflasyon endişeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artması endekslerin düşüşünde etkili oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün, ekonomik toparlanmaya rağmen özellikle konut piyasasındaki yüksek fiyatların finansal sistemin istikrarı için risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

AB Komisyonu, salgın döneminde üye ülkelerin şirketlere kamu yardımı sağlayabilmesi için hazırlanan Geçici Çerçeve'nin süresinin haziran sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

AB otomobil pazarında toplam satışlar, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'dan fazla azaldı.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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