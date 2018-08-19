Avrasya Tüneli Çift Yönlü Olarak Kapatıldı (1)

Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler