AVCILAR'DA GÖLCÜK DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
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AVCILAR'DA GÖLCÜK DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldıAvcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi, Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenler için Marmara Caddesi'nde bulunan deprem anıtında anma programı düzenledi.

17.08.2020 04:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 04:52

17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi, Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenler için Marmara Caddesi'nde bulunan deprem anıtında anma programı düzenledi. Programa Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ve vatandaşlar katıldı. Program, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Programda konuşan, Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, Gölcük Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçtiğini ancak, acısının hala taze olduğunu belirtirken, herkesin güvenli yapılarda yaşamını sürdürebilmesi için çaba harcaması gerektiğini söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de, doğa olayı olan depremin önüne geçilemeyeceğini ancak ilçedeki yapıların güvenli hale gelmesi için depremin verdiği mesajları yerine getirmek için çaba harcadıklarını anlattı. Etkinliğe katılanlar, anıta karanfil bıraktı.

AVCILAR'DA GÖLCÜK DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Kaynak: DHA

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