AVCILAR'DA BOŞ BİNANIN BALKONUNDA MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
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AVCILAR'DA BOŞ BİNANIN BALKONUNDA MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

25.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:51
AVCILAR'DA BOŞ BİNANIN BALKONUNDA MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

AVCILAR'da çıktığı ağacın dalı kırılınca yıktırılmak üzere boşaltılan binanın 2'inci kat balkonuna düşerek mahsur kalan kedi için, çevredeki bina sakinleri itfaiyeyi çağırdı.

AVCILAR'da çıktığı ağacın dalı kırılınca yıktırılmak üzere boşaltılan binanın 2'inci kat balkonuna düşerek mahsur kalan kedi için, çevredeki bina sakinleri  itfaiyeyi çağırdı.  İki itfaiye eri balkona çıktı ancak kedi bir alt balkona oradan da dışarıya atlayarak akşam karanlığında gözden kayboldu.

Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'taki kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmak üzere boşaltılan bir binanın önündeki ağaca tırmanan kedi, dalın kırılması sonu 2'inci kattaki balkona düştü. Dış kapısı zincirli, pencere ve kapıları sökülen binanın  balkonuna düşen kedinin 5-6 saat geçmesine rağmen dışarı çıkmadığını,  sürekli miyavladığını fark eden çevredeki bina sakinleri itfaiyeyi aradı. Kısa sürede merdivenli araçla gelen itfaiye erleri, akşam karanlığında ellerinde fenerleriyle balkona girdi ancak kedi  alt balkona, oradan da dışarıya atlayarak karanlıkta gözden kayboldu.

İtfaiye erlerinin gelişini görüntülü telefon ile bir yakınına gösteren Merve Şahin, "Ağaca tırmanan kedi dalın kırılması sonucu balkona düşmüş inemedi. Binanın kapısı kapalı kedi çıkamıyor,  5-6 saattir bağırıyor. Orada mahsur kalmış" dedi.

AVCILAR'DA BOŞ BİNANIN BALKONUNDA MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
AVCILAR'DA BOŞ BİNANIN BALKONUNDA MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
AVCILAR'DA BOŞ BİNANIN BALKONUNDA MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
AVCILAR'DA BOŞ BİNANIN BALKONUNDA MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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