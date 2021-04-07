AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİ
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AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİErol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da aşırı yüklü kamyonet, sürücüsü virajı dönmek isterken yükün yana yatması nedeniyle devrildi.

AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİ

Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da aşırı yüklü kamyonet, sürücüsü virajı dönmek isterken yükün yana yatması nedeniyle devrildi. Kaza anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Avcılar Tahtakale mevkiinde meydana geldi. Kasası odun yüklü kamyonet, Sürücüsü virajı dönmek isterken, yükün yana yatması nedeniyle devrildi. Kazayı görenlerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazadan ufak sıyrıklarla kurtulan kamyonet şoförüne, sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahale uygularken, bölgede kaza nedeni ile trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonet ve odunların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yaşanan kaza çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİ
AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİ
AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİ
AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİ
AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET BÖYLE DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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