Atık kağıt fabrikasında çıkan yangın 13 saatte söndürüldü
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Atık kağıt fabrikasında çıkan yangın 13 saatte söndürüldü

Atık kağıt fabrikasında çıkan yangın 13 saatte söndürüldü -Denizli'de atık kağıt fabrikasında çıkan yangında tonlarca kağıt küle döndü Denizli'de, bir atık kağıt toplama fabrikasında çıkan ve 13 saatte kontrol alınan yangında tonlarca atık kağıt küle döndü.

04.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:03

Atık kağıt fabrikasında çıkan yangın 13 saatte söndürüldü

-Denizli'de atık kağıt fabrikasında çıkan yangında tonlarca kağıt küle döndü

DENİZLİ - Denizli'de, bir atık kağıt toplama fabrikasında çıkan ve 13 saatte kontrol alınan yangında tonlarca atık kağıt küle döndü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde faaliyet gösteren atık kağıt toplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 18 itfaiye aracı, 52 itfaiye eri,4 su tankeri,2 ekskavatör yardımıyla 13 saatlik yoğun çalışma sonucu söndürülen yangında tonlarca atik kağıt küle döndü.

Öte yandan, maddi hasarın oluştuğu fabrikada yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Atık kağıt fabrikasında çıkan yangın 13 saatte söndürüldü

Kaynak: İHA

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