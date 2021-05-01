Atatürk Anıtı ve Gülcü İsmail Efendi heykelinde bakım yapılıyor
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Atatürk Anıtı ve Gülcü İsmail Efendi heykelinde bakım yapılıyor

Atatürk Anıtı ve Gülcü İsmail Efendi heykelinde bakım yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediyesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı ile yine Valilik arkasında bulunan Gülcü İsmail Efendi heykelinin bakım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştiriliyor.

Isparta Belediyesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı ile yine Valilik arkasında bulunan Gülcü İsmail Efendi heykelinin bakım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Valilik arkasında yer alan ve Isparta'da ilk gül üretimini gerçekleştiren, ardından gülyağını elde etmeye başlayan Gülcü İsmail Efendi'ye ait heykelin bakım çalışmaları tamamlandı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yer alan Atatürk büstü ile gül ve halı figürlerini barındıran anıtta da geniş çaplı bakım ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Atatürk Anıtının yıpranan boyaları zımpara ile kaldırılıyor. Zımpara işlemlerinin tamamlanmasının ardından boya işlerine geçilecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Atatürk Anıtı ile Gülcü İsmail Efendi heykelinde gerçekleştirilen bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Atatürk büstünün yer aldığı anıt bölgesinde de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünce çevre düzenlemeleri yapılıyor. Anıtın merdivenleri, yan bölgeleri ve zemininde hasar görmüş mermerler yenileri ile değiştiriliyor, anıtın yan taraflarında yer alan yürüyüş yolları da baskı beton sistemiyle yenilendi. Büst çevresinde de peyzaj çalışmaları devam ediyor. - ISPARTA

Atatürk Anıtı ve Gülcü İsmail Efendi heykelinde bakım yapılıyor
Atatürk Anıtı ve Gülcü İsmail Efendi heykelinde bakım yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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