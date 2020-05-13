Atakum parkları çocuklarla şenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atakum parkları çocuklarla şenlendi

Atakum parkları çocuklarla şenlendi Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, korona virüsü tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 53 gün sonra ilk defa sokağa çıkan çocuklarla oyun parklarında bir araya geldi.

Atakum parkları çocuklarla şenlendi
13.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:36

Atakum parkları çocuklarla şenlendi

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, korona virüsü tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 53 gün sonra ilk defa sokağa çıkan çocuklarla oyun parklarında bir araya geldi. Çocuklara, çocuk maskesi başta olmak üzere minik hediyeler de veren Başkan Deveci, "Dilerim bu süreç kısa sürer, çocuklarımız bu parklarda cıvıl cıvıl oynarlar. Biz de onları uzaktan izleriz. Çünkü o günleri çok özledik" dedi.

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında, 22 Mart tarihinden itibaren 20 yaş altındaki gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlgili bakanlıkların hazırladığı 'normalleşme planına' göre 10 Mayıs tarihinde 65 yaş üstü yurttaşlara dışarıya çıkma izni getirildi. Aynı plana göre ise 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında 53 gün sonra ilk defa sokağa çıktı. Atakum Belediyesi ilçe genelindeki parklarda önceki gün dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek çocuklar için hijyen önlemi aldı. Çocuklar da sokağa çıkma izni süresi boyunca Atakum'un parklarında doyasıya eğlendi.

Miniklere hediyeler

Atakum Belediyesi ekipleri, çocukların parklarla kavuştuğu mutlu günlerinde onlara küçük hediyeler hazırladı. Masal karakteri kostümü giyen Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler, çocuklarla birlikte parklarda oynadı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de parklardaki çocukları ziyaret ederek hediyelerini verdi. Başkan Deveci, ailelerle ve miniklerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Çocuklara 53 gün boyunca gösterdiği sabır için teşekkür eden Başkan Deveci, korona virüsü sürecinde miniklere evde kalmalarının ve tedbirlere uymalarının önemini anlattı. Atakum Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı hediyelerin hem çocukları hem de kendilerini çok mutlu ettiklerini söyleyen ebeveynler Başkan Deveci ve ekibine teşekkür etti.

Çocuklara özel maske

Bütün parkların cıvıl cıvıl olduğu bugünde, Atakum Belediyesi Özgecan Koordinasyon Merkezi'nde çocuklar için ideal boyutta, özel olarak dikilen yıkanabilir maskeler de dağıtıldı. Çocukların uzun süre sonra ilk defa dışarıya çıkacakları gün için dikimi tamamlanan maskelere en çok anne ve babalar sevindi. Normal boyutta maskelerin, çok büyük olduğu için çocuklarının ağzından düştüğü veya iplerinin kulaklarına uzun gelmesi nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen ebeveynler, artık çocuklarının rahat bir maskeye sahip olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Çocuk cıvıltısını özledik"

Çocukların mutlu günlerine aileleriyle birlikte eşlik eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, toplum olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Çocuklarımız iki aya yakın bir süredir evdeler ilk kez sokağa çıkıyorlar. Çocukları evde tutmak çok kolay değil. Parklarda da tutmak kolay değil. Biz önceki gün parklarımızı dezenfekte ettik. Çocukların dokunabilecekleri, oturabilecekleri her yeri temizledik. Ama bu yetmez, çocuklarımızın ailelerine de söyledim. Parklardan dönünce bol sabun ve suyla yıkanmaları gerekiyor. Bu sürecin ilacı kişisel hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uyumak, maske kullanmak, ellerimizi sıkça yıkamak. Atakum Belediyesi, aynı zamanda çocuklar için yıkanabilir çocuk maskesi de üretti. Normal maskeler çocuklara çok büyük geliyordu. Bugün parklarda o maskeleri ve minik hediyelerimizi verdik. Hem yurttaşlarımızı uyardık, hem de hallerini hatırlarını sorduk. Dilerim bu süreç kısa sürer, çocuklarımız bu parklarda cıvıl cıvıl oynarlar. Biz de onları uzaktan izleriz. Çünkü o günleri çok özledik. O günün özlemiyle daha sağlıklı, mutlu yaşayabileceğimiz günleri heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

Atakum parkları çocuklarla şenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Hüseyin İnan Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Sinan Özen Hatice Çarpar Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Loris Karius Sergen Yalçın Nenad Bjelica Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Atakum parkları çocuklarla şenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:00:34. #1.14#
title