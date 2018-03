Atakum'da Osmanlı Hamamları Açıldı

Atakum Belediyesi tarafından yapılan Osmanlı Hamamları hizmete girdi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın Atakum için 55'te 55 proje sözü içerisinde yer alan Osmanlı Hamamları, Atakumlulara hizmet vermeye başladı. Osmanlı Hamamları'nın tüm bölgeye hizmet verecek önemli bir proje olduğunu kaydeden Başkan Taşçı, "Bugün itibariyle vatandaşlarımıza kapılarını açan Atakum Osmanlı Hamamları, kadın ve erkekler için olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. İçerisinde her bölüm için ayrı ayrı, sauna, tuz odası, yüzme havuzu ve dinlenme alanları bulunduran Osmanlı Hamamları, bin 600 metrekare alan üzerine, Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edildi. Bugün itibariyle hizmet vermeye başlayan Atakum Osmanlı Hamamları, inanıyorum ki kısa bir süre içerisinde Samsun'un en önemli turizm duraklarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.

"Maraka kent Atakum"

İlçede bulunmayan bir hizmeti daha Atakumlularla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Taşçı, "Atakumlu hemşehrilerimize, birçok ihtiyaçları için ilçeden ayrılmak zorunda kalmayacakları sözü vermiştik. Verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getiriyoruz. Noter, devletin sağlık hizmetleri için hastane binası gibi projelerimizden sonra, şimdi de Osmanlı Hamamları projemizi tamamlayarak, Atakum'un önemli bir eksikliğini daha gidermiş olduk. Atakum Belediyesi olarak 3 buçuk yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz 79 projenin her biri, Atakum'u daha yaşanılabilir bir kent haline getirirken, diğer yandan da marka kentler arasındaki yerini almasını sağladı. Atakum, artık tüm Türkiye'de bilinen, göç alan ve her yıl rekor düzeyde nüfusu artan bir ilçe. Atakum Belediyesi olarak ilçemizin her alanda yükselişinin sürdürülebilmesi adına, gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN