Asya borsaları satıcılı seyretti
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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsaları satıcılı seyretti
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni varyantla artan vaka sayılarının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği endişesinin Asya pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da işsizlik oranı yüzde 3'e yükselirken, perakende satışlar yüzde 8,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

Avustralya'da ise artan vaka sayıları nedeniyle şu ana kadar 4 bölgeye kısıtlama getirildi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 3.573 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,1 azalışla 7.301 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 3.286 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 28.812 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 110,69 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 52.589 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 değer kaybıyla 28.983 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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