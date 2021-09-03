Aşure kazanları sağlıkçılar için kaynadı

03 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİAşure kazanları sağlıkçılar için kaynadıBURSA - Bursa'da her sene binlerce kişiyi aşure geleneğiyle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelede ön saflarda özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarını da unutmadı.

03 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Aşure kazanları sağlıkçılar için kaynadı

BURSA - Bursa'da her sene binlerce kişiyi aşure geleneğiyle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelede ön saflarda özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarını da unutmadı.

Her Muharrem Ayı'nda şehrin belirli noktalarında binlerce kişiye aşure dağıtarak önemli bir geleneği yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelindeki binlerce sağlık çalışanına da aşure ikramında bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Dr. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret ederek doktordan hasta bakıcıya kadar tüm sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu. Hastane personeliyle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre