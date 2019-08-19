19.08.2019 16:55

Sivas'ta ünlü halk ozanı Aşık Ruhsati'nin evi, müzeye dönüştürülecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kangal ilçesi Deliktaş köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Vali Salih Ayhan, Aşık Ruhsati'nin evini de gezdi.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas coğrafyasının her yerinde ayrı bir değer olduğunu belirtti.

Bu değerlere hep beraber sahip çıkacaklarını kaydeden Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük devletin torunları, evlatları olarak bize hizmet edeni unutmamamız gerekir. Öncelikle, dizeleriyle birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ruhsati Baba'nın yaşadığı yeri, ona yakışır şekilde tanzim edeceğiz. Evini müzeye dönüştüreceğiz. Geçmişte ünlü ozanın kabrinin görüntüsü hoş değildi. Aşık Ruhsati Baba'nın mezarı da artık güzel bir görünüme kavuştu."

Vali Ayhan, daha sonra ozanın köy mezarlığındaki kabrine ziyarette bulunarak, dua etti.

Ziyarete, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de katıldı.

Kaynak: AA