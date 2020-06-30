Artvin'de yeniden artan 'vaka' endişesi
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Artvin'de yeniden artan 'vaka' endişesi

Artvin'de yeniden artan 'vaka' endişesiARTVİN'de tedbirlerden sonra sıfırlanan koronavirüs vakalarının Bursa'dan gelen bir kişinin verdiği döner partisi ile bir anda 20'ye yükselmesi vatandaşları tedirgin etti.

Artvin'de yeniden artan 'vaka' endişesi
30.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:49

Artvin'de yeniden artan 'vaka' endişesi

ARTVİN'de tedbirlerden sonra sıfırlanan koronavirüs vakalarının Bursa'dan gelen bir kişinin verdiği döner partisi ile bir anda 20'ye yükselmesi vatandaşları tedirgin etti. Artvinliler, kente dışardan gelenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle vaka sayısının tamamen sıfırlandığı Artvin'de, yeni vakalar görülmeye başladı. İldeki vaka sayısı birkaç günde 20'ye yükselince İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Vali Yılmaz Doruk, kentte görülen 20 vakanın 15'inin Bursa'dan gelenlerde görüldüğünü, bu kişilerin, komşularıyla birlikte döner partisi yaptığını açıkladı, ilave tedbirler alınacağını duyurdu. Kentte yeniden artan vakalar vatandaşları da endişelendirdi. Artvinliler, kente dışardan gelenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyor.

'DÖNER PARTİSİ DÜZENLERSEN VAKALAR ARTAR'

Esnaf İbrahim Yiğit, vatandaşların tedbirlere uymalarını aksi halde eski karantina günlerine dönülebileceğini belirterek, 'Artvin'de vaka azdı. İl dışından sıkılanlar buraya geliyor. Tedbirleri hiçe sayıp döner partisi yapıyor. Sen buraya gelip kurallara uymazsan vakalar tabii artar. Biz 3 aydır kapalı kaldık. Tekrar o günlere dönersek esnaf zor durumda kalır. Ben dükkanımda önlemlerimi aldım. İnsanlar ile arama mesafe koydum. Ama ben uzaklaştıkça onlar gelip bana yaklaşıyor" diye konuştu.

Mithat Tahtalı da, 'Felaket geliyorum demez cümlesi yanlıştır. Felaket geliyorum der ama herkes onu anlayamaz. Bu durumlara 'Bana bir şey olmaz' dediğimiz için düştük. Vatandaş yurt dışından, il dışından geliyor karantina filan yok. Bu iş artık karikatürize etmekten başka bir şey değildir. İnsanlara 'maske tak' diyorsun. 'Bana bir şey olmaz' diyor. ya arkadaş sana bir şey olmaz ama bana olur?? dedi.

Virüsten korunmanın süreçte çok önemli olduğunu ifade eden Serkant Pehlivan ise, 'Sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Herkes maskesini taksın. Toplu taşımalarda dikkatli davranalım. Virüsten korunmamız pandemi sürecinde çok önemli. Vatandaşlar daha dikkatli olmalı' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

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