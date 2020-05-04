Artvin'de, 17 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

ARTVİN'de, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 17 gündür 'Covid-19' testi pozitif çıkan olmadı.

ARTVİN'de, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 17 gündür 'Covid-19' testi pozitif çıkan olmadı.

Kentte koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 17 gündür yeni vaka görülmüyor. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Kent genelinde 857 test yapılırken, bunlardan 39'u pozitif çıktı. Salgın sürecinde 5 hastanın yaşamını yitirdiği şehirde Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şu ana kadar 'Covid-19' tanısı koyulmuş hasta bulunmuyor.

Kaynak: DHA