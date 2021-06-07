Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan çalışmalar sergilendi
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Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan çalışmalar sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Yerel

Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan çalışmalar sergilendi Mardin'de Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan atölye çalışmaları sergilendi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan çalışmalar sergilendi

MARDİN - Mardin'de Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan atölye çalışmaları sergilendi.

Sergiye Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Gürsel Temürci ve Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Resim sergisi ve atölye çalışmaları yerinde incelendi. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Değer, "Valimizin büyükşehir belediyesi kapsamında UNESCO şehirler ağı kapsamında, zanaatlar ve halk sanatları alanında başvurusu gerçekleştirildi. Bizde Mardin olarak bu şehirdeki kadim medeniyetin, kadim sanatlarını biraz sonra atölye çalışmalarıyla ve zanaatkarlarımızla sizleri buluşturmuş olacağız. Kurdele kesiminden sonra arbane dinletisi, halk eğitim çalışmaları ve olgunlaşma enstitüsünün çalışmalarına geçmiş olacağız" dedi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan çalışmalar sergilendi
Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan çalışmalar sergilendi
Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan çalışmalar sergilendi
Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan çalışmalar sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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