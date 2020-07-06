(ARŞİV) İzmir'de çökertilen çete, uyuşturucuyu Avrupa'dan getirmiş
İzmir'deki uyuşturucu operasyonuyla çökertilen Alabaylar Çetesi'ne 26.06.2020 tarihinde düzenlenen operasyona ait görüntülerİZMİR - İzmir'deki uyuşturucu operasyonuyla çökertilen Alabaylar Çetesi'nin Avrupa ülkelerinden deniz ve kara yoluyla getirdiği sentetik uyuşturucuları kentte...
06.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:21
İzmir'deki uyuşturucu operasyonuyla çökertilen Alabaylar Çetesi'ne 26.06.2020 tarihinde düzenlenen operasyona ait görüntüler
İZMİR - İzmir'deki uyuşturucu operasyonuyla çökertilen Alabaylar Çetesi'nin Avrupa ülkelerinden deniz ve kara yoluyla getirdiği sentetik uyuşturucuları kentte kurduğu depolarda saklayarak sokak satıcılarına ulaştırdığı belirlendi.
Kaynak: AA