"Arsanı alacağım" dedi para istedi

İŞ insanı Kalelioğlu, dolandırıcıların kendisine nasıl ulaştıklarını şöyle anlattı: "İzmir'deki arsamı satmak için gazeteye ilan verdim. Bir gün sonra Singapur'dan aradığını söyleyen bir kişi arsaya alıcı oldu. Fiyatta anlaştık. Bana eşiyle birlikte geleceğini söyledi. İnandırmak için de iki kişi adına düzenlenmiş uçak bileti bilgisi geçti. Bir-iki gün telefonla görüştük ve yazıştık. Bana samimi davranmak için Singapur'dan bir isteğim olup olmadığını bile sordu. Ancak arsa ile ilgili pek soru sormadı. Arsanın imara açık olup olmadığını ve ne kadar imar payı olduğunu bile öğrenme gereği duymadı. Bu durum benim dikkatimi çekti. Birkaç görüşmeden sonra da bu kez bana Kamboçya'da bir arkadaşı olduğunu, bu arkadaşının cüzdanı ve parasının çalındığını anlattı. Aradaki saat farkından dolayı kendisinin para gönderemediğini benden ona 500 Euro göndermemi rica etti."

'HAYIR DEYİNCE GERİLDİ'

"Ben de tanımadığım bir kişinin isteğiyle tanımadığım başka birine para göndermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine karşıdaki kişi biraz gerildi. Aramızdaki kontak da kesildi. Belli ki beni dolandırmak istediler. Amaçları arsa almak değil, para koparmak. Son zamanlarda dolandırıcıların sayısının arttığını duyuyoruz. Herkes dikkat etsin. Dolandırıcılar her seferinde yeni yöntemler deniyor. Anlaşılan şimdi de gazetedeki ilanlara bakıp telefon numaralarıyla kedilerine kurban arıyorlar."