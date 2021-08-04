Arnavutköy'de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı

- (Özel) Arnavutköy'de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı Anavutköy'de arkadaşıyla birlikte yürürken son anda fark ettiği bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

- (Özel) Arnavutköy'de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı

İSTANBUL - Anavutköy'de arkadaşıyla birlikte yürürken son anda fark ettiği bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kişi apartmanın kapısının açık olduğunu ve içeride bisiklet olduğunu fark etti. Bisikleti fark eden 2 kişiden biri apartmandan içeriye girdi ve bisiklete binerek hızla uzaklaştı. Hırsızların o anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak