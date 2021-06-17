Arnautovic'e 1 maç ceza
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Arnautovic'e 1 maç ceza

Arnautovic'e 1 maç ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Disiplin Komitesi, Avusturya'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası müsabakasında ırkçı hakaretler ettiği ve semboller kullanıldığını belirterek, Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verdi.

UEFA Disiplin Komitesi, Avusturya'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası müsabakasında ırkçı hakaretler ettiği ve semboller kullanıldığını belirterek, Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verdi.

Avusturya Milli Takımı futbolcusu Marka Arnautovic'e, Avrupa Şampiyonası'ndaki Kuzey Makedonya müsabakasında rakip futbolcu ve taraftarlara yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle maçın ardından UEFA tarafından soruşturulma başlatmıştı. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Arnautovic, "Ben ırkçı değilim. Makedon ve Arnavut insanlardan özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı. UEFA Disiplin Komitesi, bugün yaptığı açıklamada ırkçı hakaretler ettiği ve semboller kullandığını belirterek Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verdi. 32 yaşındaki futbolcu Avusturya'nın Hollanda ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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