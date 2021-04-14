Arkas Spor, Efeler Ligi üçüncülük mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak
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Arkas Spor, Efeler Ligi üçüncülük mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Arkas Spor, Efeler Ligi üçüncülük mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off üçüncülük mücadelesi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olan Arkas Spor, serinin ikinci maçında yarın rakibine konuk olacak.

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off üçüncülük mücadelesi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olan Arkas Spor, serinin ikinci maçında yarın rakibine konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki serinin ilk maçını kaybetmelerine rağmen ligi 3. bitirmek için inançlarının tam olduğunu belirtti.

İstanbul'dan galibiyetle dönerek seriyi eşitlemeyi hedeflediklerini bildiren Özden, "Bunun için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Galatasaray HDI Sigorta'nın kazanması halinde sarı-kırmızılı ekip, ligi üçüncü sırada tamamlayacak. Arkas Spor'un galibiyeti durumunda lig üçüncüsünü belirleyecek son müsabaka 18 veya 20 Nisan'da İzmir'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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