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Arkadaşını tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
Arkadaşını tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Başkentte, arkadaşı Berkay Kesen'i başından tabancayla vurarak öldüren Berk Bilge Aslan'ın yargılanmasına başlandı.

ANKARA (AA) - Başkentte, arkadaşı Berkay Kesen'i başından tabancayla vurarak öldüren Berk Bilge Aslan'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan, maktulün annesi Selma Kesen ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanık Aslan'a söz verdi.

Aslan, uyuşturucu madde nedeniyle Kesen ile denetimli serbestlik uygulamasına tabi olduklarını, bu kapsamda 3 haftada bir hastaneye giderek tahlil örneği verdiklerini belirtti.

Olay günü Kesen'in evde değişik davranışlar sergilediğini, kendi kendine konuştuğunu iddia eden Aslan, daha sonra çayına uyuşturucu madde konulduğunu öne sürdü.

Uyuşturucunun etkisiyle cinayeti işlediğini savunan Aslan, yapılacak kriminal incelemenin kendisini doğrulayacağını ileri sürdü.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Aslan, lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından tanık beyanına geçildi.

Tanık O.K, benzin istasyonunda çalıştığını, olay günü sabah saatlerinde muhasebe kayıtlarını kontrol ettiği sırada silah sesi duyarak dışarı çıktığını söyledi.

Sanık Aslan'ın benzin pompalarına rastgele ateş ederek, "Dikmeni patlatacağım." diye bağırdığını anlatan O.K, "Sanki birileriyle çatışıyormuş gibi saklanıp ateş ediyordu. Mermisinin bittiğini anlayınca bana yaklaştı, 'Teslim oluyorum, bir kişiyi öldürdüm.' dedi. Silahını yere atıp dizlerinin üstüne çöktü. Ben de silaha tekme atıp ondan uzaklaştırdım. Galiba beni polis zannetti. Sonra polisler gelip götürdü." diye konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Aslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Şeytana benzettiği için öldürmüş

İddianameye göre, 31 Ocak'ta Çankaya ilçesi Ece Caddesi'nde oturan Berkay Kesen ile tartışan Aslan, arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürmüştü.

Aslan, emniyetteki ifadesinde, arkadaşını "şeytana benzettiği için vurduğunu" söylemişti.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri
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