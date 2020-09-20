Arızalanan çamaşır makinesi yangına neden oldu
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Arızalanan çamaşır makinesi yangına neden oldu

Bakırköy'de arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arızalanan çamaşır makinesi yangına neden oldu
20.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:34

Bakırköy'de arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Gülistan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairedeki çamaşır makinesi, çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı.

Patlama sonucu evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Gökhan Yılmaz
Gökhan Yılmaz
AA Editörü
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