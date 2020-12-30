Arıcılardan sağlık çalışanlarına 'ballı' sürpriz
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Arıcılardan sağlık çalışanlarına 'ballı' sürpriz

30.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:19
Arıcılardan sağlık çalışanlarına 'ballı' sürpriz

Van Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanlığı üyeleri tarafından korona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarına ballı sürpriz yapıldı.

Van Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanlığı üyeleri tarafından korona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarına ballı sürpriz yapıldı.

Arıcılar korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla adı 'şifa' ile anılan bal dağıtımı yaptı. Platforma bağlı arıcılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden arıcılar, daha sonra kendilerine bal, propolis, polen ve arı sütü hediye etti.

Balcılar adına açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Van'ın 200 bin ton bal üretimiyle ve 20 binin üzerinde arıcısıyla dünyada florası ve faunası açısından ender illerden biri olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla şifa kaynağı bal hediye ettiklerini ifade eden Yücel, "Sağlık çalışanlarımıza canımızı feda etsek azdır. Çünkü onlar da bu süreçte canlarını hiçe sayarak, geceli gündüzlü, çoluk çocuklarından uzak sağlığımız için kendilerini feda ediyorlar. Bizde şükranlığımızın bir numunesi olsun diye kendilerine bal verdik. Şifa ismini taşıyan bal, hastaneyle özdeşleştiği için onu temsilen bal veriyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanları için ballı, polenli ve arı sütlü jest yapmak istediklerini ifade eden Van Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Ömer Akbulak, bu süreçte geceli gündüzlü çalışan sağlık çalışanlarını unutmadıklarını kaydetti.

Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ile hastane personeli ise bal jesti için arıcılara teşekkür etti. - VAN

Arıcılardan sağlık çalışanlarına 'ballı' sürpriz
Arıcılardan sağlık çalışanlarına 'ballı' sürpriz
Arıcılardan sağlık çalışanlarına 'ballı' sürpriz
Arıcılardan sağlık çalışanlarına 'ballı' sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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