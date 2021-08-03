Ardahan'da ruhsatsız silah, av tüfeği ve kesici aletler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da ruhsatsız silah, av tüfeği ve kesici aletler ele geçirildi

Ardahan'da ruhsatsız silah, av tüfeği ve kesici aletler ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan Posof ilçe merkezinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin bir odasını silah atölyesine çevirip, kurusıkı tabancaların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü, ayrıca kullanılması ve bulundurulması yasak olan kesici ve delici aletlerin...

Ardahan Posof ilçe merkezinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin bir odasını silah atölyesine çevirip, kurusıkı tabancaların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü, ayrıca kullanılması ve bulundurulması yasak olan kesici ve delici aletlerin üretimini yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma neticesinde Posof İlçe Merkezinde ikamet eden şüpheli bir şahsın evini silah tamir atölyesi olarak kullanmak suretiyle, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu, kuru sıkı tabancaların namluları üzerinde oynama yaparak kuru sıkıdan bozma tabancaya çevirmek suretiyle satışa hazır hale getirdiği ayrıca kullanılması ve bulundurulması yasak olan kesici ve delici aletlerin üretimini yaptığı yönünde bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Savcılık talimatıyla alınan arama kararına istinaden Posof İlçe Merkezinde ikamet eden şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 adet 7.65 mm. Çapında tabanca fişeği, 5 adet kasatura, 4 adet kama, 21 adet tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen yay ve muhtelif miktarlarda silah tamir ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Ardahan'da ruhsatsız silah, av tüfeği ve kesici aletler ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Haydar Aliyev Mustafa Şentop Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Çağatay Akman Prens William
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ardahan'da ruhsatsız silah, av tüfeği ve kesici aletler ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:10:20. #1.14#

title