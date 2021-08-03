Ardahan'da ruhsatsız silah, av tüfeği ve kesici aletler ele geçirildi

Ardahan Posof ilçe merkezinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin bir odasını silah atölyesine çevirip, kurusıkı tabancaların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü, ayrıca kullanılması ve bulundurulması yasak olan kesici ve delici aletlerin...

Ardahan Posof ilçe merkezinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin bir odasını silah atölyesine çevirip, kurusıkı tabancaların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü, ayrıca kullanılması ve bulundurulması yasak olan kesici ve delici aletlerin üretimini yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma neticesinde Posof İlçe Merkezinde ikamet eden şüpheli bir şahsın evini silah tamir atölyesi olarak kullanmak suretiyle, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu, kuru sıkı tabancaların namluları üzerinde oynama yaparak kuru sıkıdan bozma tabancaya çevirmek suretiyle satışa hazır hale getirdiği ayrıca kullanılması ve bulundurulması yasak olan kesici ve delici aletlerin üretimini yaptığı yönünde bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Savcılık talimatıyla alınan arama kararına istinaden Posof İlçe Merkezinde ikamet eden şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 adet 7.65 mm. Çapında tabanca fişeği, 5 adet kasatura, 4 adet kama, 21 adet tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen yay ve muhtelif miktarlarda silah tamir ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı