Ardahan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
16.11.2020 20:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:36
Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 FB 9620 plakalı otomobil kent merkezindeki çevre yolunda devrildi.
Kazada, otomobildeki Mecit Cansın Özer, Abdülkadir Arslan, Muhammet ile Batuhan Başdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh