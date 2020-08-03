Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 865'e, Fas'ta 382'ye, Cezayir'de 231'e, Lübnan'da 62'ye yükselirken, Bahreyn, Ürdün ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
03.08.2020 04:39 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:39

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 865'e, Fas'ta 382'ye, Cezayir'de 231'e, Lübnan'da 62'ye yükselirken, Bahreyn, Ürdün ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 167 yeni vakanın tespit edildiği, 318 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 4 bin 865'e, vaka sayısının 94 bin 483'e, iyileşenlerin sayısının da 42 bin 455'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 522 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 382'ye, hastalığa yakalananların sayısı 25 bin 537'ye yükselirken 18 bin 435 kişi de sağlığına kavuştu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 431 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 231, vaka sayısının 31 bin 465 olduğu, 21 bin 419 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 155 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 62, vakaların 4 bin 885 olduğu, 1795 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 346 kişinin hastalığa yakalandığını, 455 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Buna göre toplam vaka sayısı 41 bin 536'ya, iyileşenler ise 38 bin 666'ya ulaştı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 5 yeni vakanın tespit edildiği, 5 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

Böylece, toplam vaka sayısı 1213, iyileşenlerin sayısı 1099 olurken can kaybı 11'de kaldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişide virüs tespit edildiği, 4 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1561'e, iyileşenlerin sayısının ise 1221'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA

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