Aranan şüpheli, kısıtlama denetiminde yakalandı
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Aranan şüpheli, kısıtlama denetiminde yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde yakalanan ve araması olduğu belirlenen İ.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Aranan şüpheli, kısıtlama denetiminde yakalandı
25.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:10
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde yakalanan ve araması olduğu belirlenen İ.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta bulunan A.Ç. ve İ.Ç.'ye kısıtlamaya uyamamalarından dolayı ceza yazıldı.Yapılan GBT sorgulamasında 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan arandığı belirlenen İ.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Keşanedirne

Kaynak: DHA

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