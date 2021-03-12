Araban'da 1 yılda 731 kişiye Kovid-19 cezası

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son 1 yılda kurallara uymayan 731 kişiye işlem yapıldığını bildirdi.

Mutlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının bir yıllık sürecini değerlendirdi.

Yaklaşık 1.5 yıldır gece gündüz demeden vatandaşın hizmetkarı olmak için çaba gösterdiklerini anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Bu emekleri karalamak için her türlü yalan ve iftiraya maruz kalıyoruz. Özellikle ceza konusunda müthiş bir bilgi kirliliği var. 1 yıllık salgın sürecinde vatandaşlarımızın neredeyse tamamı kurallara uyarken özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında piknik yapma, balık tutma, can sıkıntısı gibi nedenlerle yasağı ihlal eden, yapılan tüm uyarılara rağmen maske takmamakta ısrar eden 731 vatandaşımıza, kurallara uyan 32 bin vatandaşımızın sağlığını korumak için işlem yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama