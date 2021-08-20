Ar-Ge Merkezinde Meslek Liseli Öğrencilerimizin Yaptığı Tekne Suya İndirildi

Bakanlığımızca belirlenen Ar-Ge merkezlerinden Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A. Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imal edilen ve seri üretimine geçilmesi hedeflenen tekne yüzdürüldü.

Bakanlığımızca belirlenen Ar-Ge merkezlerinden Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A. Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imal edilen ve seri üretimine geçilmesi hedeflenen tekne yüzdürüldü.

Altınova ilçesinde faaliyet gösteren okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Kompozit Malzemeden Tekne İmalatı Projesi", 5 öğretmen ve 4 öğrenci tarafından 2 ayda tamamlandı. Meslek liseli öğrenciler, yaptıkları 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki tekneyi, son kontrollerin ardından Marmara Denizi ile buluşturmanın sevincini yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bakan yardımcılığı döneminde yürüttüğü çalışmalar sonucu kurulan Ar-Ge merkezi 40 okuldan birinin Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A. Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda tekne yapımı için proje hazırlayarak çalışmaya başladıklarını belirten Müdür Yeniyol, "Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Bakanlığımıza ve okulumuza bu ivmeyi kazandıran destekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için güzel bir çalışma. İnşallah bunu gelecek siparişler üzerinde de zenginleştirerek, daha güzel işler yaparak çocuklarımızın döner sermaye üzerinden maddi ve manevi kazanımlarını ortaya koymaya çalışacağız. " diye konuştu.

Okulun projelerine büyük destekleri olan tersane girişimcilerine de teşekkür eden Yeniyol, lisenin bu desteklerle daha iyi çalışmalara imza atacağına inandığını vurguladı.

Müdürümüz, "Bu projenin yapımında emeği geçen başta Gemi Yapımı Alanı Öğretmen ve öğrencilerimize, Okul Müdürümüze ve Dağ Yatçılık'a teşekkür ederiz. Ayrıca bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen TERSANE GİRİŞİMCİLERİ SAN. TİC. A. Ş Yönetimine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Orhan Gülcek Bey'e, İdari ve Mali İşler Müdürü Sayın Ayhan Kayatürk'e okulumuz adına teşekkürü borç biliriz...

Sanayinin ve üretimin temel taşıdır Mesleki Liseleri... Mesleki Liseleri ne kadar güçlü olursa sanayimizde, üretimimiz o denli güçlü olacaktır. Sanayimiz ve üretimimiz güçlü olursa ülkemizde güçlü olacaktır. İşte bu yüzden temelde güçlü, üretken, kendini yenileyen, vizyonu geniş, Sanayi ve üretim odaklı ve bunlarla bütünleşmiş Meslek Liselerine ihtiyacımız vardır. Öğrenci velilerimizi bilinçlendirmeliyiz, çünkü çocuklarımızı meslek sahibi olsun diye çabalıyoruz. " ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre