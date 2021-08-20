Ar-Ge Merkezinde Meslek Liseli Öğrencilerimizin Yaptığı Tekne Suya İndirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ar-Ge Merkezinde Meslek Liseli Öğrencilerimizin Yaptığı Tekne Suya İndirildi

Ar-Ge Merkezinde Meslek Liseli Öğrencilerimizin Yaptığı Tekne Suya İndirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımızca belirlenen Ar-Ge merkezlerinden Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A. Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imal edilen ve seri üretimine geçilmesi hedeflenen tekne yüzdürüldü.

Bakanlığımızca belirlenen Ar-Ge merkezlerinden Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A. Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imal edilen ve seri üretimine geçilmesi hedeflenen tekne yüzdürüldü.

Altınova ilçesinde faaliyet gösteren okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Kompozit Malzemeden Tekne İmalatı Projesi", 5 öğretmen ve 4 öğrenci tarafından 2 ayda tamamlandı. Meslek liseli öğrenciler, yaptıkları 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki tekneyi, son kontrollerin ardından Marmara Denizi ile buluşturmanın sevincini yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bakan yardımcılığı döneminde yürüttüğü çalışmalar sonucu kurulan Ar-Ge merkezi 40 okuldan birinin Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A. Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda tekne yapımı için proje hazırlayarak çalışmaya başladıklarını belirten Müdür Yeniyol, "Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Bakanlığımıza ve okulumuza bu ivmeyi kazandıran destekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için güzel bir çalışma. İnşallah bunu gelecek siparişler üzerinde de zenginleştirerek, daha güzel işler yaparak çocuklarımızın döner sermaye üzerinden maddi ve manevi kazanımlarını ortaya koymaya çalışacağız. " diye konuştu.

Okulun projelerine büyük destekleri olan tersane girişimcilerine de teşekkür eden Yeniyol, lisenin bu desteklerle daha iyi çalışmalara imza atacağına inandığını vurguladı.

Müdürümüz, "Bu projenin yapımında emeği geçen başta Gemi Yapımı Alanı Öğretmen ve öğrencilerimize, Okul Müdürümüze ve Dağ Yatçılık'a teşekkür ederiz. Ayrıca bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen TERSANE GİRİŞİMCİLERİ SAN. TİC. A. Ş Yönetimine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Orhan Gülcek Bey'e, İdari ve Mali İşler Müdürü Sayın Ayhan Kayatürk'e okulumuz adına teşekkürü borç biliriz...

Sanayinin ve üretimin temel taşıdır Mesleki Liseleri... Mesleki Liseleri ne kadar güçlü olursa sanayimizde, üretimimiz o denli güçlü olacaktır. Sanayimiz ve üretimimiz güçlü olursa ülkemizde güçlü olacaktır. İşte bu yüzden temelde güçlü, üretken, kendini yenileyen, vizyonu geniş, Sanayi ve üretim odaklı ve bunlarla bütünleşmiş Meslek Liselerine ihtiyacımız vardır. Öğrenci velilerimizi bilinçlendirmeliyiz, çünkü çocuklarımızı meslek sahibi olsun diye çabalıyoruz. " ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Muslera Gervinho Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ar-Ge Merkezinde Meslek Liseli Öğrencilerimizin Yaptığı Tekne Suya İndirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 18:38:36. #1.15#

title