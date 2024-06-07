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Galatasaray'da neler oluyor? Dursun Özbek'ten Erden Timur'un "Tutunacak dalım yok" sözlerine olay yanıt

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatıldığı imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erden Timur'un "Tutunacak dalım yok" sözlerine yanıt veren Özbek, "Galatasaray, 500 yıllık bir çınar. Tutunacak bir dal ararsan mutlaka bulursun. Hiçbir Galatasaraylının, Galatasaray'a küsme hakkı yoktur" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatıldığı imza töreninde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TUTUNACAK DAL ARARSAN BULURSUN"

Erden Timur'un veda konuşmasındaki, "Tutunacak dal bulamadım" sözlerine de açıklık getiren Özbek, "Erden Timur'un bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım. Ben de ona kırgın değilim. Galatasaray, 500 yıllık bir çınar. Tutunacak bir dal ararsan mutlaka bulursun. Hiçbir Galatasaraylının, Galatasaray'a küsme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

"KİMSE GALATASARAY'A KÜSEMEZ"

Sözlerine devam eden Özbek, "Galatasaray'a hizmet etmek için varız. 'Başkan olacaktım, olmadım...' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm... Kimse Galatasaray'a küsemez! Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın. Hizmet için koltuk davası bizde yok. Bu yüzden dünya markasıyız Galatasaray için 25. şampiyonluk çok önemli, 5. yıldızı takmayı hedefliyoruz. Bu yüzden en iyi kadroyu kurmak ve kampa yetiştirmek istiyoruz. Bunun için hazırlıklıyız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Erden Timur Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Müslüm Bozkurt:

Özne yüklem uyuşmazlıklarının, kendini bol bol tekrarın olduğu değişik bir cevap olmuş. Soru neydi? :)

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Ismail Oktay:

Helal olsun Baskan

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