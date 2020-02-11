ANTBİRLİK'ten 25 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı

11.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:30

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kendi enerjisini güneşten üretecek.

Birlikten yapılana açıklamaya göre, toplam 30 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulacak güneş enerji tesisi 25 milyon liraya mal olacak. İki tesis üzerine kurulacak güneş enerji tesislerinde 4 megavatlık elektrik üretimi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yatırımın 3 yılda kendisini amorti edeceğini belirtti.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TEDAŞ) gerekli izinleri aldıklarını kaydeden Yavuz, "Aksu'da 21 bin ve Serik-Çandır tesislerinde 9 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılacak iki etaplı güneş enerji tesisinin kurulumuna en kısa zamanda başlayacağız. Proje, 2021'de tam kapasite ile faal hale gelecek. Tüketen değil üreten olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA