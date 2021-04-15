Antalyaspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise 36 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden