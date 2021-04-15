Antalyaspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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Antalyaspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 36 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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