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Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig kulübü Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

27.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:40
Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig kulübü Antalyaspor ve başkanı , 'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada; Antalyaspor A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de aynı tarihte resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
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