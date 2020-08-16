ANTALYA Sıcak hava, sahilde sosyal mesafeyi unutturdu
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ANTALYA Sıcak hava, sahilde sosyal mesafeyi unutturdu

Sıcak hava, sahilde sosyal mesafeyi unutturduANTALYA'da sıcak havadan bunalıp sahile gelenler, sosyal mesafe uyarılarına kulak asmadı.

16.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:37

Sıcak hava, sahilde sosyal mesafeyi unutturdu

ANTALYA'da sıcak havadan bunalıp sahile gelenler, sosyal mesafe uyarılarına kulak asmadı.

Turizm kenti Antalya'da hafta sonu sıcak hava sahillerde yoğunluğa neden oldu. Hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar serinlemek için sıcaklığı 30 derece ölçülen denize girdi. Denize girmek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenlerin bazıları ise güneşten korunmak için yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında oturdu. Sahile gelenlerin çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Ailesiyle denize girmek için sahile geldiğini söyleyen Çilem Altun (25), "Ev çok sıcak, bu nedenle serinlemek için denize geldik. Evde klimayı açmaktansa burada serinlemek daha güzel. Sahilde kimse kurallara uymuyor. Denizde yüzerken bile birileriyle çarpışabiliyoruz. Biraz daha dikkat etmemiz lazım" dedi.

ANTALYA Sıcak hava, sahilde sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: DHA

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