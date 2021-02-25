Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da yanan ormanlık alan yeşillendiriliyor
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Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da yanan ormanlık alan yeşillendiriliyor

25.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:18
Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da yanan ormanlık alan yeşillendiriliyor

Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği merkezlerden Adrasan'da, geçen yıl yanan 60 hektarlık ormanlık alanda, tohum atma ve fidan dikimi töreni düzenlendi.

Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği merkezlerden Adrasan'da, geçen yıl yanan 60 hektarlık ormanlık alanda, tohum atma ve fidan dikimi töreni düzenlendi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen programda, yangının ardından bölgede rehabilitasyon çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Bölgenin orman yangınları açısından riskli olduğunu ancak alınacak tedbirlerle üzücü olayların önüne geçilebileceğini aktaran Yazıcı, sadece bir ağacın değil, bir dalın bile yanmasını istemediklerini vurguladı.

Yangınların hemen ardından eskisinden daha kuvvetli şekilde ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığını anlatan Yazıcı, "Büyük emekler sonucu oluşturulan ormanlarımızı afetlerden korumak için daima hazırlıklı olacağız. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Antalya bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ormanların korunmasında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirten Yazıcı, hatalı davranışta bulunanların ilgili birimlere ihbar edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de son yıllarda ağaç sayısının başarılı çalışmalarla arttığını aktaran Yazıcı, bugün atılan tohumların tüm canlılara nefes olacağını kaydetti.

Etkinliğe Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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