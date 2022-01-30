Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA, Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Mersin'e giden bir otomobili Gedik Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta ve içerisindeki 4 zanlının üst aramasında farklı miktarlarda eroin, sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve iki kağıda sarılmış kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A, V.E, K.B. ile M.S, gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA / Servet Tümer - Güncel

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title